Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 16:54

Сочинские студенты поучаствовали в туристическом фестивале

Мероприятие направлено на популяризацию активного отдыха и здорового образа жизни
Валерия ГОДОВНИКОВА
За первенство боролись 12 команд из средних и высших учебных заведений. Фото: пресс-служба администрации Сочи

За первенство боролись 12 команд из средних и высших учебных заведений. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинские студенты поучаствовали в туристическом фестивале. За первенство боролись 12 команд.

- Студенты соревновались в различных дисциплинах, среди которых ориентирование на местности, разборка палатки, вязка узлов, викторина на тему туризма, укладка рюкзака, знание топографических знаков и даже "приготовление" походного супа в котелке, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Тематический фестиваль проводится в городе ежегодно. Его проведение направлено на пропаганду здорового образа жизни и развитие активных видов отдыха.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в этом году победителем стали представители Сочинского колледжа поликультурного образования..