За первенство боролись 12 команд из средних и высших учебных заведений. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинские студенты поучаствовали в туристическом фестивале. За первенство боролись 12 команд.

- Студенты соревновались в различных дисциплинах, среди которых ориентирование на местности, разборка палатки, вязка узлов, викторина на тему туризма, укладка рюкзака, знание топографических знаков и даже "приготовление" походного супа в котелке, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Тематический фестиваль проводится в городе ежегодно. Его проведение направлено на пропаганду здорового образа жизни и развитие активных видов отдыха.

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