В понедельник, 28 ноября, синоптики обещают прохладу и местами туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае неделя начнется с дождей. В понедельник синоптики обещают прохладу и местами туман.

- По краю ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ожидается туман, - сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

К счастью, днем погода улучшится. Жители Кубани смогут убрать зонты, выходя на улицу. Температура воздуха ночью +3..+5°C, днем столбики термометра достигнут +9..+11°C.

На черноморском побережье местами также пройдут дожди. 28 ноября усиленный ветер будет на участке Анапа-Геленджик. Его порывы достигнет 15-20 м/с. Ночью столбики термометра опустятся до +5..+10°C, днем +9..+14°C.