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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:47

В центре Краснодара завершают сварочные работы на месте аварии на теплосетях

Устранить поломку планируют в течение нескольких часов
Светлана ОВДЕЙ
Работы продолжились ночью Фото: krd.ru

Работы продолжились ночью Фото: krd.ru

В центре Краснодара завершают сварочные работы на месте аварии на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, поломка произошла в районе дома №69 по улице им. Орджоникидзе. Семь тысяч жителей остались без отопления и горячей воды из-за скрытой утечки.

Полностью устранить поломку планировали к 22:00 27 ноября. Но работы затянулись на этапе стыковки новой трубы со старыми сетями.

- Это связано с тем, что старые сети представляют собой «голые» металлические трубы, а на месте поврежденного участка мы уложили современный трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана. В итоге возникли некоторые трудности при их стыковке, - сообщил гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.

Уточняется, что работы на участке завершат в течение нескольких часов.