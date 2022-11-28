Погода в Адыгее 28 ноября 2022: в республике похолодание

Узнали, какой будет погода в Адыгее 28 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 28 ноября 2022.

В Майкопе 28 ноября погода будет пасмурной. Максимальная температура воздуха составит +11°C. Осадков в республиканской столице не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 4 м/с. Ночью температура опустится до +4°C. Ветер восточный, северо-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки на протяжении дня сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +10°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбики термометра покажут +°C. Ветер восточный, 1 м/с.