Жителя Адыгеи осудят за хранение наркотиков

Дело направили в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Адыгеи предстанет перед судом. Мужчина хранил дома и использовал в своих целях крупную партию запрещенных веществ.

- По версии следствия, в сентябре 2022 года местный житель, будучи лицом, употребляющим наркотические вещества, в Гиагинском районе обнаружил куст наркосодержащего растения. Он оборвал его листья и соцветия, высушил и хранил в своем доме до изъятия сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его направили в суд для рассмотрения по существу.