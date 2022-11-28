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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:08

Жителя Адыгеи осудят за хранение наркотиков

Мужчина нашел куст с наркосодержащим растением
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дело направили в суд для рассмотрения по существу

Дело направили в суд для рассмотрения по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Адыгеи предстанет перед судом. Мужчина хранил дома и использовал в своих целях крупную партию запрещенных веществ.

- По версии следствия, в сентябре 2022 года местный житель, будучи лицом, употребляющим наркотические вещества, в Гиагинском районе обнаружил куст наркосодержащего растения. Он оборвал его листья и соцветия, высушил и хранил в своем доме до изъятия сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его направили в суд для рассмотрения по существу.