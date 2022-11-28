Более тысячи единиц медоборудования поставили в больницы Кубани в 2022 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более тысячи единиц медоборудования поставили в больницы Кубани в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Медучреждения в том числе получили новые рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, аппараты КТ и МРТ.

- Сегодня в крае идет активное строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник и медицинских комплексов. Прекрасно понимаем, что без современного оборудования все это не имело бы никакого значения. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» закупаем новую технику, - отметил глава региона.

В этом году также планируется поставка медоборудования в больницы Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Новокубанского и Красноармейского районов. Аппараты получат и поликлиники Анапы, Сочи и Армавира. А в городской больнице №1 Сочи устанавливают новый прибор МРТ.

Всего в 2022 году на Кубани обновят 56 медучреждений.