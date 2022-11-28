В Краснодаре каждый 7-ой житель получал ненужные подарки на день рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре каждый 7-й житель получал ненужные подарки на день рождения. Результаты опроса озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, на первом месте бесполезных подарков у краснодарцев идут вазы, статуэтки и шкатулки – 10%. Вторыми по ненужности жители краевого центра назвали сервизы, фужеры, кружки и бокалы – 5%. Далее по степени ненужности идут бытовая техника и одежда – 4%. Отдельно краснодарцы отнесли к ненужным подаркам носки.

Также участники опроса назвали бесполезным в качестве подарка сувениры, живые цветы и парфюмерию – 3%. Столько же признали ненужными съедобные подарки - сладости или деликатесы. А получать конверты с деньгами не рады 2%. Такая же часть отнесла к бесполезным подаркам открытки, украшения, канцелярию, мягкие игрушки, картины, гаджеты и наборы для душа.

Не рады будут получить в подарок некоторые краснодарцы и коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, спортинвентарь, музыкальные инструменты и домашних животных.