В Сочи спасатели вытащили мужчину, застрявшего между забором и бетонной конструкцией

При помощи альпснаряжения спасатели вытащили мужчину и передали бригаде скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи спасатели вытащили мужчину из труднодоступного места. На пульт поступило сообщение о том, что в переулке Горького местный житель упал с высоты четырех метров и застрял.

- Мужчина застрял между металлическим забором и бетонной конструкцией, травмировался и самостоятельно выбраться не смог. Ему потребовалась помощь спасателей, - сообщили в МКУ «Службе спасения Сочи».

Дежурная смена оперативно прибыла на место. Оказалось, что пострадавший получил травму ноги. При помощи альпснаряжения спасатели вытащили мужчину и передали бригаде скорой.