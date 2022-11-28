В Сочи спасатели вытащили мужчину, застрявшего между забором и бетонной конструкцией

При помощи альпснаряжения спасатели вытащили мужчину и передали бригаде скорой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сочи спасатели вытащили мужчину из труднодоступного места. На пульт поступило сообщение о том, что в переулке Горького местный житель упал с высоты четырех метров и застрял.
- Мужчина застрял между металлическим забором и бетонной конструкцией, травмировался и самостоятельно выбраться не смог. Ему потребовалась помощь спасателей, - сообщили в МКУ «Службе спасения Сочи».
Дежурная смена оперативно прибыла на место. Оказалось, что пострадавший получил травму ноги. При помощи альпснаряжения спасатели вытащили мужчину и передали бригаде скорой.