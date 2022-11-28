В Сочи начнут обучать ландшафтной архитектуре

В Сочи начнут готовить ландшафтных архитекторов Фото: пресс-служба Субтропического научного центра РАН

В Сочи начнут готовить ландшафтных архитекторов. Ученые уже подготовили образовательную программу, рассчитанную на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

Специалистов в области ландшафтной архитектуры планируют обучать в Сочинском государственном университете. Ректор вуза Игорь Гайдамашко и директор Субтропического научного центра Алексей Рындин обсудили запуск программы «Ландшафтная архитектура» в 2023 году.

При обучении специалистов отведут большую часть практике. Подготовку организуют на объектах ландшафтного строительства региона при поддержке специалистов садово-паркового хозяйства. А преподавать профильные предметы будут ученые Субтропического научного центра.

- Обучение будет построено таким образом, чтобы максимально погрузить студентов в традиции школы ландшафтной архитектуры Сергея Венчагова, благодаря которому Сочи имеет неповторимый стиль, а также школы южной дендрологии и южного декоративного садоводства, которые активно развивал доктор биологических наук Юрий Карпун, - рассказали в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

Уточняется, что для абитуриентов запустят профориентационную кампанию. Это поможет определить их предрасположенность к специальности.