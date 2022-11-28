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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:55

Горячую воду в центре Краснодара планируют включить через несколько часов

Специалисты продолжают устранять поломку
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты продолжают ремонт

Специалисты продолжают ремонт

Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Горячую воду в центре Краснодара планируют включить через несколько часов. Специалисты продолжают устранять поломку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, авария произошла на теплосетях по улице Орджоникидзе в районе дома № 69. Без отопления и горячей воды остались семь тысяч жителей Центрального округа.

Вернуть блага цивилизации краснодарцам обещали к 22:00 27 ноября. Но работы продолжились ночью и утром. Ремонт усложнила стыковка новой трубы со старым оборудованием.

- Старые сети представляют собой «голые» металлические трубы, а на месте поврежденного участка уложили современный трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана. Возникли некоторые трудности при их стыковке, - объяснил гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.

Вернуть горячую воду и тепло жителям обещают в течение нескольких часов.