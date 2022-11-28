На 15% увеличится производство кубанского вина в 2023 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 15% увеличится производство кубанского вина в 2023 году. Об этом «РБК-Краснодар» сообщил научный руководитель программы МБА «Виноградарство и виноделие» Финансового университета при правительстве РФ Леонид Попович.

В 2021 году в стране произвели 30 миллионов декалитров вина. Почти половина всего объема выпущена на Кубани. Отмечается, что показатели вырастут при производстве в стране более 35 миллионов декалитров.

- Если в 2023 году мы сделаем 35-37 миллионов декалитров тихого вина и увеличим производство игристого вина на 10-15%, то это будет здорово, - отметил Леонид Попович.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что вина Краснодарского края вошли в десятку лучших в России. Региональные напитки заняли первые строчки в каждой категории пятого «Винного гида России - 2022».