Неделя здоровья для людей с инвалидностью пройдет с 28 ноября по 4 декабря Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя здоровья для людей с инвалидностью стартовала на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Профилактические и медицинские мероприятия пройдут в регионе с 28 ноября по 4 декабря.

Так, 30 ноября пройдут занятия в Школе здоровья при краевом ГБУЗ ЦОЗиМП. Для желающих запустят онлайн-трансляцию встреч в Telegram.

1 декабря в Краснодаре состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро». Начало мероприятия – в 8:30. А 3 декабря в Кореновской центральной районной больнице в 8:00 стартует День здоровья.

В течение недели в краевых медучреждениях пройдут профилактические акции и лекции.

– Взрослым с ограниченными возможностями рекомендуется уделять больше внимания аэробным нагрузкам, по возможности три раза в неделю или чаще проводить многокомпонентные тренировки средней степени интенсивности. Физактивность, помимо прочего, сокращает риск появления депрессии и является профилактикой старения, - отметил и. о. главного врача краевого ГБУЗ ЦОЗиМП Андрей Сахаров.