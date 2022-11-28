Вода подорожает на два рубля Фото из архива КП

Жителей Сочи предупредили о подорожании воды с 1 декабря. Тариф изменится на два рубля, сообщили в пресс-службе городского водоканала.

- Стоимость холодной воды с первого декабря увеличится на два рубля. Индексация произойдет в рамках ежегодной общероссийской индексации тарифов на коммунальные услуги, - уточнили в пресс-службе водоканала Сочи.

Так, тариф на воду увеличится на 5% и достигнет 38,08 рубля за кубометр. Цена на водоотведение не изменится - 30,58 рубля.

Отмечается, что жители трех зон Большого Сочи продолжат платить за канализацию меньше установленного тарифа. Это территории обслуживания очистных сооружений канализации «Черноморец» - 23,92 рубля за кубический метр, «Санаторий «Магадан» - 29,67 рубля, «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - 27,07 рубля.

- Преимущества от изменений особо ощутят промышленники и представители малого и среднего бизнеса. Их объемы потребления услуг водоканала кратно выше по сравнению с населением. Это позволит им не только почувствовать себя свободнее, но и наращивать вложения в развитие, - добавили в водоканале Сочи.