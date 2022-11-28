Тело утопленника нашли в море у берегов Сочи

Шторм в Сочи был до 4 баллов Фото: Виктор КЛЮШКИН

В море у берегов Сочи утонул мужчина. Об этом сообщили в Южном спасотряде.

- Мужчина разделся, зашел в воду и через некоторое время скрылся в волнах, - сообщили в Южном спасотряде.

Специалистов экстренной службы на пляж в Лоо вызвали очевидцы происходящего. Они описали действия мужчины. Но спасатели нашли только его бездыханное тело. И доставали его из-под бетонных плит несколько часов из-за шторма в 3-4 балла.

Обстоятельства трагедии выясняются.

К слову, спасатели напоминают, что купаться в шторм запрещено. Цена такой беспечности может быть слишком высока.