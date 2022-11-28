Краснодар вошел в десятку городов-миллионников с самыми дешевыми новостройками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодар вошел в десятку городов-миллионников с самыми дешевыми новостройками. Рейтинг городов с доступным жильем составили эксперты по недвижимости федеральной компании, пишут «Известия».

Так, средняя стоимость квадратного метра в краевом центре достигает 89,5 тысячи рублей. Рядом с Краснодаром расположились Красноярск (85,05 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (86 тысяч рублей), Нижний Новгород (97,14 тысячи рублей) и Новосибирск (99,05 тысячи рублей).

Самое доступное жилье на первичном рынке недвижимости отмечено в Омске, Челябинске и Волгограде. Квадратный метр здесь в среднем оценивается от 65 до 77 тысяч рублей. На четвертом месте по показателю находится Самара. Покупателям квадратный метр обойдется в 78,3 тысячи рублей.

В столице ценник превышает 200 тысяч рублей. Квадратный метр в Москве достигает 245,07 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге показатель на сотню тысяч рублей ниже - 165,93 тысячи.