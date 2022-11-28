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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:27

В Адыгее зарплата бюджетников выросла почти на 9%

Об этом сообщил Краснодарстат
Оксана КАДОЧНИКОВА
Зарплата бюджетников растет.

Зарплата бюджетников растет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зарплата работников бюджетной сферы в Адыгее выросла на 8,8% с начала года и составила в среднем 35 896 рублей. Больше всего подросли доходы у работников оптовой и розничной торговли, культуры, спорта и образования. Также увеличение коснулось тех, кто занимался ремонтом автомобилей и организацией досуга и развлечений.

- Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях за январь-сентябрь 2022 года составила 42 619 человек. Их доля от общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 60,5%, - сообщает Краснодарстат.

Данные предоставлены за 9 месяцев 2022 года.