Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «Ц-9» и 20 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Головатого, Красной, Длинной, Рашпилевской, Горького. Без блага цивилизации также остаются жители улиц Кирова, Октябрьской, Пашковской, Кубанонабережной, Ленина, Фрунзе и Чапаева.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Краснодаре без света остались жители Прикубанского округа. Специалисты уже устранили поломку – свет вернулся в дома жителей.