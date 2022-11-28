Лазаревское приведут в порядок Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мэр Сочи поручил разработать единый туристический маршрут по центру Лазаревского. Это поможет лучше ориентироваться гостям в поселке.

Туристический маршрут будет включать в себя скверы, парки, достопримечательности и пляжи.

- Они разрабатываются по всей территории курорта Сочи. Это поможет и четче регулировать вопросы обслуживания маршрутов, - написал Алексей Копайгородский в своем официальном Телеграм-канале.

Глава курорта поручил провести масштабное благоустройство в межсезонье в центре поселка. Планируется убрать торговые ларьки там, где они мешают передвижению людей и транспорта. А также приведут в единый стиль вывески на домах и магазинах.