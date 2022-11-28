На Кубани за сутки COVID-19 заболели 64 человека, в том числе трое детей

На аппаратах ИВЛ остаются 5 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 64 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у троих детей, самому младшему из которых 4 месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 20 положительных результатов, в Сочи - 14, в Новороссийске – 7. 4 пациента прибавилось в Ленинградском районе, по 3 - в Армавире, Динском и Отрадненском районе, по 2 - в Темрюкском.

- По одному новому заболевшему в Апшеронском, Каневском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Северском, Тимашевском и Усть-Лабинском муниципалитетах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять человек. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 64 пациента.