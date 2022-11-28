Россияне предпочитают Сочи и Анапу Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи и Испанию выбирали россияне для отдыха этой осенью. Такой рейтинг составил сервис бронирований OneTwoTrip.

Дольше всего, в среднем не менее пяти дней, отечественные туристы проводили в сочинском Лазаревском за цену от 3,8 до 6 тысяч рублей в сутки. Впрочем, вошло в рейтинг популярности и село Витязево. Под Анапой традиционно россияне любят отдыхать с детьми не менее недели.

Отдыхать за границей россияне предпочитали в Испании. Самый длительный тур зафиксирован на 11 дней.

Впрочем, эксперты объясняют такой выбор просто - испанцы охотнее выдавали туристические визы жителям РФ.