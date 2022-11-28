Сочи

Сочи в ближайшие два года выделят из краевого бюджета 8 млрд рублей. Эти деньги направят в 2023-24 годах на решение значимых социальных задач. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Так, на них планируется построить и реконструировать коммунальную инфраструктуру, блок начальной школы на 400 мест на территории школы №18, отремонтировать и обустроить территорию детсада №125. Помимо этого, собираются закончить работы по монтажу новой модульной котельной для школы №44 в селе Пластунка.

В этом году за счет краевых средств доходная часть бюджета Сочи увеличилась на 964 млн рублей. На них до конца года продолжат строить школу на 1,1 тысяч мест в микрорайоне Бытха. Часть их пойдет на проектные работы для строительства очистных «Бзугу» и покупку 850 современных контейнеров для раздельного сбора мусора.