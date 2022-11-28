В Сочи ожидают холодную зиму Фото: Олег УМАРОВ

Синоптики прогнозируют аномально холодную зиму в Сочи. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

- На курорте стоит ждать и снега, и холодов, - уточнили в метеослужбе.

Однако такие процессы в Гидрометцентре считают объяснимыми. Несколько лет на курорте было аномально тепло зимой, а теперь природа все уравновешивает.

Больше всего этот прогноз обеспокоил работников экологических парков с теплолюбивыми растениями. В Сочи также растет много редких пальм.

- Придется заниматься их утеплением более активно, - говорят экологи.

Зато на горнолыжных курортах Сочи такому прогнозу синоптиков рады. Это значит, что недостатка снега на туристических трассах точно не будет.