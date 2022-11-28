Фото: пресс-служба главы Республики Адыгеи

В Адыгее построят 9 поликлиник и ФАПов до конца 2023 года. Сейчас в республике возводятся две амбулатории в поселке Дружба и ауле Джиджихабль, а также две поликлиники в Энеме и в микрорайоне Восход.

- Амбулатория в ауле Джиджихабль будет оборудована всем необходимым: процедурной, кабинетом медицинской профилактики и временного пребывания пациента, прививочным кабинетом, аптечным пунктом, — отмечает главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима Тлехас.

Также три ФАПа появятся в хуторе Петров, ауле Кабехабль и селе Большесидоровское и две амбулатории в селе Вольное и поселке Майском.

- Важно, чтобы каждый объект строительства был доведен до логического завершения и объекты были комфортными и эстетичными, — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Строительство новых медучреждений обеспечит доступность врачебной помощи населению.