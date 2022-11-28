Житель Кубани погасил почти 1,5 млн рублей долга по налогам после ареста двух машин

Приставы арестовали две «Газели» Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Кубани погасил почти 1,5 миллиона рублей долга по налогам после ареста двух машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю.

Предприниматель из станицы Новотитаровской Динского района задолжал 1 миллион 378 тысяч рублей налогов. Судебные приставы выяснили, что в собственности у мужчины есть несколько объектов недвижимости и автомобили.

- Пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении имущества. Два автомобиля «Газель» были арестованы в ходе проведения исполнительных действий, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

После ареста машин владелец сразу погасил накопившуюся задолженность. Вместе со всей суммой мужчина оплатил 96 тысяч рублей исполнительского сбора.

- Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе, - добавили в ведомстве.