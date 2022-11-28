Водитель фуры насмерть сбил женщину Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району

На Кубани водитель фуры насмерть сбил 68-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району.

Смертельная авария произошла накануне, 27 ноября, в станице Холмской. Водитель грузовика Freightliner ближе к 18:00 проезжал по трассе Краснодар - Верхнебаканский. В это время пенсионерка переходила здесь дорогу рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

Не заметив женщину, водитель не успел притормозить и сбил ее.

- В результате ДТП пешеход скончалась по пути в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске водитель легковушки насмерть сбил 70-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.