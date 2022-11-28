По словам блогера, в Анапе заплывы устраивают круглый год.

В Анапе блогер снял плавающих в море людей в конце ноября. Андрей Маковозов заметил на одном из пляжей курорта мужчину и женщину, которые погружались в воду, словно на улице лето.

- Заплывы на Малой Бухте продолжаются у нас круглый год. Здесь так называемый клуб моржей. И вот они каждый день, несмотря на погоду, заходят в воду, купаются, - рассказывает блогер, снимая любителей бодрящих заплывов. - Вода, напомню, у нас +16 градусов.

При этом Андрей Маковозов отметил, что море сейчас очень чистое. Возможно, поэтому так привлекает людей.

Напомним, что официально купальный сезон все-таки закрыт. Потому спасатели на пляжах не работают. Туристы и жители курорта могут принять морские ванны только на свой страх и риск.