Фото: пресс-служба администрации Адыгеи

В Адыгее открыли Межрегиональный детский фестиваль «Театральное Зазеркалье». Он приурочен к 100-летию государственности республики. Мероприятие будет идти с 28 по 30 ноября и откроется показом кукольного спектакля «Король Вруляля» театра кукол «Золотой кувшин» региональной Госфилармонии.

29 ноября на сцену выйдут актеры Национального театра со сказкой «На волне мечты» и Республиканского Черкесского драматического театра им. М.О. Акова с постановкой «Кот в сапогах».

Завершится театральное событие сказкой «Путешествие по русским народным сказкам (Бабка-ежка – за!)» спектаклем «Заступник земли русской».

В фестивале принимают участие театры ЮФО и СКФО.