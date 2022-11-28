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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:27

В Адыгее открыли Межрегиональный детский фестиваль «Театральное Зазеркалье»

Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия государственности республики
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Адыгеи

Фото: пресс-служба администрации Адыгеи

В Адыгее открыли Межрегиональный детский фестиваль «Театральное Зазеркалье». Он приурочен к 100-летию государственности республики. Мероприятие будет идти с 28 по 30 ноября и откроется показом кукольного спектакля «Король Вруляля» театра кукол «Золотой кувшин» региональной Госфилармонии.

29 ноября на сцену выйдут актеры Национального театра со сказкой «На волне мечты» и Республиканского Черкесского драматического театра им. М.О. Акова с постановкой «Кот в сапогах».

Завершится театральное событие сказкой «Путешествие по русским народным сказкам (Бабка-ежка – за!)» спектаклем «Заступник земли русской».

В фестивале принимают участие театры ЮФО и СКФО.