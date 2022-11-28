Проблемы онкологии органов головы и шеи обсудили в эфире радио «КП»-Краснодар»

Фото: "КП"

Гостем передачи на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» стал заведующий хирургическим отделением клиники WMT, врач-онколог высшей категории Павел Абоян.

Фото: "КП"

О том, на какие “звоночки” стоит обращать внимание, в чем особенности лечения и реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи, а также ответы на другие важные вопросы, касающиеся здоровья, слушайте в записи нашего эфира.

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