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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:29

Проблемы онкологии органов головы и шеи обсудили в эфире радио «КП»-Краснодар»

Свои вопросы врачу-онкологу слушатели смогли задать во время программы «Здоровый разговор»
Источник:kp.ru
Фото: "КП"

Фото: "КП"

Гостем передачи на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» стал заведующий хирургическим отделением клиники WMT, врач-онколог высшей категории Павел Абоян.

Фото: "КП"

Фото: "КП"

О том, на какие “звоночки” стоит обращать внимание, в чем особенности лечения и реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи, а также ответы на другие важные вопросы, касающиеся здоровья, слушайте в записи нашего эфира.

Настраивайтесь на волну 91.0, слушайте «Здоровый разговор» и другие интересные программы на радио «Комсомольская правда» - Краснодар». Следите вместе с нами за новостями и будьте здоровы!