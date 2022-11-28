Бесплатные экскурсии по курорту организуют на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В течение 45-ти минутной прогулки по территории курорта «Роза Хутор» профессиональные гиды Музея Археологии рассказывают все самое интересное о природе Кавказских гор, произошедших здесь исторических событиях, о культуре и традициях народов, населявших ранее долину реки Мзымты, об их древних святилищах и многом другом.

«Бесплатные обзорные экскурсии проходят регулярно при условии хорошей погоды. Стартуют прогулки от Музея Археологии в 11.00, регистрация не требуется, достаточно подойти к месту сбора. Однако, советуем уточнить о наличии экскурсии в конкретный день», - сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

Прежде всего гиды отмечают уникальное географическое положение курорта, который уютно расположился у подножия хребта Аибга. Его название, согласно одной из версий, произошло от одного из горных абазинских племён – Айбога. С другой стороны курорта пролегает хребет Псехако. Самой же высокой обзорной точкой «Роза Хутор», да и всего Сочи, является вершина Главного Кавказского хребта – Каменный столб. Его высота составляет 2509 метров н.у.м.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Указанные горные хребты защищают «Роза Хутор» от холодных ветров и ненастья, создавая, при этом, уникальный микроклимат. Удачное с географической точки зрения расположение курорта, надёжная защищённость от разрушающих внешних природных сил повлияли на то, что в свое время именно здесь возник горнолыжный курорт, ставший впоследствии главным центром Зимней Олимпиады 2014 года.

Продолжить знакомство с другими фактами из истории региона гости курорта могут в Музее Археологии. В его экспозиции собраны находки, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют богатое наследие края c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь можно увидеть реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», «Приключения барона Торнау», а технологии дополненной реальности позволяют увидеть артефакты в первоначальном виде. Также в собрании музея имеются и такие необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты —116 миллионов лет.

Работает Музей Археологии ежедневно - до 1 декабря с 09:30 до 19.00, далее с 9.30 до 20:30. Подробнее о проведении бесплатных экскурсий можно узнать по телефону: +7 928 854 98 91