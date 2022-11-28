РНКБ начинает выдачу льготных автокредитов для военнослужащих и членов их семей

Банк РНКБ начинает реализацию государственной программы льготного автокредитования по обновленным условиям. В соответствии с нововведениями, приобрести новый автомобиль со скидкой 20% теперь могут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту или призыву, а также проживающие совместно с ними члены их семей (супруг/супруга, дети и родители), либо пенсионеры, ранее проходившие военную службу.

Программой, как и ранее, могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

С момента запуска в июле 2022 года государственной программы льготного автокредитования клиенты банка РНКБ получили льготные кредиты на приобретение автомобиля на общую сумму более 120 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость транспортного средства, на покупку которого оформляется кредит, в среднем составляла около 1 млн рублей. Более 75% от общего количества автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

- Благодаря расширению списка участников Государственной программы льготного автокредитования еще больше семей смогут приобрести в уходящем году новый автомобиль российского производства, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – За весь период участия Банка РНКБ в программах льготного автокредитования около 4500 клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям.

Отметим, что сегодня РНКБ выдал первый автокредит на покупку электромобиля марки Evolute в рамках государственной программы льготного автокредитования. Для электромобилей согласно условиям программы скидка предоставляется в размере 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Размер субсидии на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval составляет 20% от стоимости автомобиля.

Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7".

Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ -"Автостандарт" и "Автолайт".