Работы на участке завершены Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Мэр Краснодара потребовал провести анализ ремонта теплосетей в центре города. Ремонт аварийного участка обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

Напомним, поломка на теплосетях по улице Орджоникидзе, 69 произошла 26 ноября. Без отопления и горячей воды из-за скрытой утечки остались семь тысяч жителей.

- В 13:00 аварийная служба приступила к поиску места утечки. Но из-за отсутствия давления в сети использование комплекса не дало результатов, поскольку диапазон работы прибора начинается с 1,5 килограмма на квадратный сантиметр. В итоге специалисты продолжили поиски места утечки по косвенным признакам, - сообщил гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.

Утечку обнаружили на пересечении улиц им. Орджоникидзе и Седина. Устранять поломку специалисты начали в 23:00. Полностью отремонтировать участок планировалось к 22:00 27 ноября. Но работы затянулись до утра 28 ноября. Ремонт усложнила стыковка новой трубы со старыми сетями.

Уточняется, что причину аварии установит комиссия Краснодартеплоэнерго после проведения анализа.

Евгений Наумов отметил, что на определение места утечки ушло более 10 часов.

- Точку утечки надо определять оперативно. Получается, почти через сутки принимали решение, что нужно «вскрывать» дорожное полотно на Седина, - сказал на заседании глава города.

Мэр также поручил оперативно восстановить движение транспорта и дорогу на месте работ.