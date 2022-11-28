«Агрокомплекс» расширяет партнёрство на международных выставках

Гостям своих выставочных стендов «Агрокомплекс» презентовал молочную и колбасную продукцию. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В ноябре «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва стал экспонентом международных продовольственных выставок Peterfood 2022 в Санкт-Петербурге и Interfood Ural 2022 в Екатеринбурге. Компания устанавливает новые партнёрские связи и намечает перспективы развития в регионах.

«Производственные мощности и объёмы «Агрокомплекса» позволяют думать о большей представленности на российском рынке. И каждое участие в выставке для нас - это возможность изучить рынок изнутри нового региона, наладить прямой контакт с потенциальным клиентом, сделать лучшее предложение с дегустацией продукции на месте. На прошедших выставках мы провели переговоры с дистрибьюторами, представителями региональных торговых сетей, оптовых компаний Северо-Западного и Уральского федерального округов. В Центре Закупок Сетей встретились с крупными федеральными игроками - Х5 Retail Group, О’кей, Ашан, Тандер и многими другими», - отметил заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» Евгений Белицкий.

Parmesan Gold по праву получил высшую оценку экспертов. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Гостям своих выставочных стендов «Агрокомплекс» презентовал молочную и колбасную продукцию, сыры брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», «Николаевские сыроварни». Особое внимание на дегустациях уделили премиальным линейкам выдержанных твёрдых сыров, сырокопчёным колбасам и деликатесам. Также на выставке Peterfood состоялся конкурс «Выбор сетей», диплом которого получил Parmesan Gold «Николаевских сыроварен».

«На конкурсе продукты рассматривали по ряду параметров: внешний вид, вкусовые характеристики и стоимость для потребителя. И наш Parmesan Gold по праву получил высшую оценку экспертов, - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова. – Южане давно предпочитают наши продукты многим другим. И мы уверены, что в результате нашей работы совсем скоро поклонников «Агрокомплекса» станет больше среди жителей Центральной России, Урала и Северо-Запада нашей страны».