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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:58

В Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами

Это будут вечерние "Ласточки" между Имеритинским и "Розой Хутор"
Ева МУР
Электрички будут курсировать по вечерам

Электрички будут курсировать по вечерам

В Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами. Об этом сообщили в "Кубань Экспресс-Пригород". Ожидается, что спрос на поездки возрастет.

"Ласточка" Имеретинский курорт - "Роза Хутор" будет отправляться в 20:10. По дороге она будет останавливаться в Олимпийской деревне и в Эсто-Садке. Время прибытия в "Роза Хутор" обозначено в расписании 20:55.

По обратному маршруту электричка отправится в 21:05, а прибудет на конечную остановку - Имеретинский курорт - в 21:50.

Напомним, открытие горнолыжного сезона планируется в Сочи 23 декабря.