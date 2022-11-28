Посещение Музея археологии входит в бесплатную программу. Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

В Сочи горный курорт проводит бесплатные экскурсии. 45-минутную прогулку проводят профессиональные гиды Музея археологии. Они рассказывают об особенностях Кавказских гор и народах, населявших когда-то эти места.

Стартуют экскурсии в хорошую погоду от территории музея в 11 часов.

- Никакой предварительной регистрации не требуется, однако придется уточнить, запланирована ли экскурсия в конкретный день, - сообщили "КП" - Кубань" в "Розе Хутор".

О проведении бесплатных экскурсий можно узнать по телефону +7 928 854-98-91.