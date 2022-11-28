В Туапсинском районе Кубани 120 жителям Херсонской области вручили паспорта РФ Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

В Туапсинском районе Кубани 120 жителям Херсонской области вручили паспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Паспорта выдали в одном из пунктов временного размещений в селе Ольгинка. Жители Херсонской области, в свою очередь, произнесли слова присяги.

- Уверен, этот знаменательный день навсегда останется в вашей памяти. Теперь вы - граждане великой страны. Гордитесь этим! – отметил и.о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко.

Паспорта РФ в муниципалитете уже получили более 260 жителей Херсонской области. Всего Туапсинский район принял почти 4,4 тысячи временно покинувших регион.