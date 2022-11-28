Порывы ветра достигнут 24 метров в секунду Фото: Виктор КЛЮШКИН

Жителей Новороссийска предупредили о сильном ветре 28 и 29 ноября. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Так, усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается 28 ноября. Ночью и утром 29 ноября порывы достигнут уже 24 метро в секунду.

- Высота волн составит 13-20 дм. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио, - уточнили в ЕДДС Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о похолодании в регионе с 28 ноября. Дождливая погода в крае сменится понижением температур.