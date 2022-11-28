Женщины заблудились в лесу вблизи поселка Мезмай Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели помогли заблудившимся в лесу женщинам с 10-летним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло в Апшеронском районе. Туристы отправились в лесной массив вблизи поселка Мезмай. Но во время прогулки две женщины с ребенком заблудились. После попыток найти обратную дорогу они обратились за помощью к спасателям.

- Прибывшая на место дежурная смена спасателей по полученным координатам организовала и провела поисково-спасательные работы. В итоге двух женщин и 10-летнего ребенка обнаружили и благополучно вывели из леса к личному автомобилю, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась.