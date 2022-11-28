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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:09

В Новороссийске «Жигули» нагрузили в духе индийского поезда

Машина от количества багажа едва ехала по дороге
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Отечественную легковушку сняли на видео в тот момент, когда она ехала по дороге города-героя

Отечественную легковушку сняли на видео в тот момент, когда она ехала по дороге города-героя

В Новороссийске «жигули» нагрузили в духе индийского поезда. Отечественную легковушку сняли на видео в тот момент, когда она ехала по дороге города-героя.

На кадрах видно, как водитель разместил на крыше огромное количество груза. Из-за этого автомобиль практически скрылся под ним. Вес багажа такой большой, что машина едва двигалась по проезжей части.

Куда ехал автомобиль с таким количеством груза, неизвестно. Однако другие участники движения явно сторонились «жигулей» и держали большую дистанцию, чтобы избежать ДТП.

А в это время жителей Новороссийска предупредили о сильном ветре 28 и 29 ноября. Порывы усилятся до 24 метров в секунду. Так что людям советуют быть осторожнее во время непогоды.