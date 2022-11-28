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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:53

В Адыгее более 3 тысяч человек получили медицинскую помощь по акции «Добро в село»

Мобильные бригады выезжали в 31 населенный пункт
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба минздрава Адыгеи

Фото: пресс-служба минздрава Адыгеи

В Адыгее более 3 тысяч человек получили медицинскую помощь по акции «Добро в село». Врачи проводили осмотры во всех районах республики, волонтеры-медики обходили по домам инвалидов, вели профилактические беседы сердечно-сосудистой системы и диабета. Последним пунктом стал аул Кошехабль.

- Всего там было осмотрено 26 человек. 5 человек направлены на дообследование к кардиологу и эндокринологу, - сообщили в Минздраве Адыгеи.

Акция «Добро в село» началась в марте и завершилась в ноябре. По итогам обследований медики отправили более 700 человек на прием к узким специалистам.