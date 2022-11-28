Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара Фото из архива КП

Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара. Поломка произошла в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «Ц-4» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет вновь погас в домах по улицам Братьев Игнатовых, Фрунзе, Чапаева, Октябрьской, Пашковской. Без блага цивилизации также остаются жители улиц Карасунской, Горького, Кирова и Чкалова,

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее авария на линиях электропередачи частично оставила без света жителей Прикубанского и Западного округов. Специалисты восстановили подачу электроэнергии.