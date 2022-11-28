Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 13:02

Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара

Поломка произошла в Западном округе
Светлана ОВДЕЙ
Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара Фото из архива КП

Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара Фото из архива КП

Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара. Поломка произошла в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «Ц-4» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет вновь погас в домах по улицам Братьев Игнатовых, Фрунзе, Чапаева, Октябрьской, Пашковской. Без блага цивилизации также остаются жители улиц Карасунской, Горького, Кирова и Чкалова,

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее авария на линиях электропередачи частично оставила без света жителей Прикубанского и Западного округов. Специалисты восстановили подачу электроэнергии.