В Краснодаре возобновят санитарные пятницы Фото: krd.ru

В Краснодаре приведут в порядок подземные переходы. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов на еженедельном аппаратном совещании.

Как отметил мэр краевого центра, сейчас подземные переходы находятся в плачевном состоянии.

- Ржавые двери, сколотая плитка, разрисованные и обклеенные объявлениями стены. Пока мы не начнем бороться с этим системно, то будем через каждый месяц возвращаться к данному вопросу, - отметил на заседании Евгений Наумов.

Привести в порядок переходы планируют в ближайшее время. Но, как отметил замглавы города Владимир Архипов, не во всех случаях получается привлечь вандалов, портящих переходы, к ответственности.

Всего в 2022 году в Краснодаре на содержание 15 подземных переходов выделили почти два миллиона рублей.

- К сожалению, тех средств, которые у нас есть для содержания пешеходных переходов, не хватает. Но сейчас мы ведем диалог с краевым министерством транспорта для выделения большей суммы. Планируется, что в следующем году на содержание пешеходных переходов финансирование будет увеличено, - отметил Владимир Архипов.

А для поддержания порядка в краевом центре возобновят санитарные пятницы – уборку переходов.