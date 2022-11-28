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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:23

Более 200 строителей из Сочи восстанавливают соцобъекты и дома в ЛНР и ДНР

Сочи стал первым, кто подключился к восстановлению инфраструктуры
Ева МУР
Рабочие восстанавливают дома. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Рабочие восстанавливают дома. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Более 200 строителей из Сочи восстанавливают соцобъекты и дома в ЛНР и ДНР. Сочи стал первым, кто подключился к восстановлению инфраструктуры городов.

- Раньше субъекты РФ помогали в этой работе, а Сочи стал первым городом, который подключился к восстановлению инфраструктуры Донбасса, - сообщил мэр Алексей Копайгородский.

Сейчас рабочие помогают ремонтировать 8 социально значимых объектов и 13 многоквартирных домов. О темпах этих работ ежедневно докладывается губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.