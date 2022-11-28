Губернатор Кубани встретился с новым руководителем краевого управления Росгвардии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с новым руководителем краевого управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил глава региона, в настоящее время от работы ведомства зависит благополучие Кубани.

- Рассчитываю, что в этот ответственный период краевое управление продолжит успешно решать все поставленные задачи. Уверен, вместе мы будем работать на предупреждение любых ситуаций, чтобы сохранять стабильность миллионов жителей и гостей Кубани, –отметил Вениамин Кондратьев.

Нового руководителя ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю представил замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Владислав Ершов.

– Мы уделяем особое внимание выполнению задач специальной военной операции, безопасности жителей Кубани. Это ответственная работа. Спасибо за доверие, - с свою очередь, поблагодарил Александр Решетников.

Напомним, генерал-майор Александр Решетников назначен руководителем по Указу Президента РФ от 14 ноября 2022 года. Ранее он занимал должность замначальника краевого управления Росгвардии - начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Сочи.