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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:32

28 ноября АСК выдала ключи дольщикам ЖК Role Clef

Подписание всех документов для удобства организовано на территории комплекса
Фото предоставлено строительной компанией «АСК»

Фото предоставлено строительной компанией «АСК»

28 ноября 2022 года строительная компания «АСК» (входит в состав AVA Group) выдала ключи собственникам квартир жилого комплекса Role Clef, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н. И., 8.

Подписание всех документов для удобства организовано на территории комплекса. В течение дня жителей встречают представители застройщика и управляющей компании, которые готовы ответить на все интересующие вопросы и помочь установить приложение для управления «умным домом».

Фото предоставлено строительной компанией «АСК»

Фото предоставлено строительной компанией «АСК»

Role Clef – это 12-этажный клубный дом элит-класса в строгом стиле неоклассицизма. Проектом предусмотрено всего 79 квартир площадью от 54 до 210,77 квадратного метра. Фасад полностью облицован уникальным природным материалом - юрским мрамором. На расстоянии пешей доступности от дома находятся исторические достопримечательности Краснодара - Екатерининский сквер, Городской парк, Пушкинская площадь, начало улицы Красной. Одна из особенностей проекта – наличие собственных террас на кровле жилого комплекса, на которых собственники могут оборудовать зону отдыха.

От компании «АСК» и линии генерального подряда «ГрантСтрой» поздравляем жителей Role Clef с новосельем. Желаем уюта и счастья в новой квартире!

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 9 лет, входит в топ-40 застройщиков РФ. В 2022 году холдинг AVA Group одержал победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» XIV Федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, представив жилой комплекс элит-класса Role Clef в г. Краснодаре.