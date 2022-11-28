28 ноября АСК выдала ключи дольщикам ЖК Role Clef

Фото предоставлено строительной компанией «АСК»

28 ноября 2022 года строительная компания «АСК» (входит в состав AVA Group) выдала ключи собственникам квартир жилого комплекса Role Clef, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н. И., 8.

Подписание всех документов для удобства организовано на территории комплекса. В течение дня жителей встречают представители застройщика и управляющей компании, которые готовы ответить на все интересующие вопросы и помочь установить приложение для управления «умным домом».

Фото предоставлено строительной компанией «АСК»

Role Clef – это 12-этажный клубный дом элит-класса в строгом стиле неоклассицизма. Проектом предусмотрено всего 79 квартир площадью от 54 до 210,77 квадратного метра. Фасад полностью облицован уникальным природным материалом - юрским мрамором. На расстоянии пешей доступности от дома находятся исторические достопримечательности Краснодара - Екатерининский сквер, Городской парк, Пушкинская площадь, начало улицы Красной. Одна из особенностей проекта – наличие собственных террас на кровле жилого комплекса, на которых собственники могут оборудовать зону отдыха.

От компании «АСК» и линии генерального подряда «ГрантСтрой» поздравляем жителей Role Clef с новосельем. Желаем уюта и счастья в новой квартире!

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 9 лет, входит в топ-40 застройщиков РФ. В 2022 году холдинг AVA Group одержал победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» XIV Федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, представив жилой комплекс элит-класса Role Clef в г. Краснодаре.