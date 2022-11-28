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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:34

На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильному ветру до 30 ноября

Порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильному ветру до 30 ноября Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильному ветру до 30 ноября Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильному ветру до 30 ноября. Его порывы в регионе усилятся до 15-20 метров в секунду.

- 28 ноября в период 21:00 - 22:30 и до конца суток 28 ноября, а также в течение суток 29 и 30 ноября местами в крае и на Черноморском побережье ожидается сильный ветер восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в отдельных районах региона ветер усилится до 23-25 метров в секунду.

При возникновении экстренных ситуаций жителей региона просят обратиться в службы по номерам «01», «101» или 8 (861) 268-64-40.