Новый проект закона о туризме могут внести в Госдуму к лету 2023 года

Законодательство о туризме может измениться в 2023 году Фото: Виктор КЛЮШКИН

Новый законопроект о туризме могут внести в Госдуму к лету 2023 года. Он даст четкие определения в том числе агротуризму и экотуризму. А главное - меры их господдержки. Об этом сообщила на конференции по туризму в Сочи депутат от Краснодарского края Наталья Костенко.

Напомним, функции Ростуризма, который работал над новым законопроектом, были переданы Минэкономразвития РФ. Именно это ведомство, по словам Натальи Костенко, занимается его проработкой сейчас.

- Думаю, в депутатские комиссии он поступил не раньше лета, - сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы.

Известно также, что изменения коснутся работы гостевых домов на курортах, нормативное регулирование в формировании туристических маршрутов.

В законопроекте предлагается пересмотреть систему финансовых гарантий туроператоров и создать фонд коллективной ответственности.