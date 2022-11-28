Более 78% достигает уровень финансовой грамотности жителей Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 78% составляет уровень финансовой грамотности жителей Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками опроса стали более 8,8 тысячи жителей региона. Эксперты исследовали уровень финансовой грамотности в нескольких возрастных категориях - от 18 до 34 лет, от 35 до 59 лет и от 60 лет и старше.

По результатам опроса наиболее финансово грамотными по сравнению с прошлым годом остаются жители среднего возраста - 78,7 % и 84,1 % соответственно.

Среди проживающих сельской местности показатель не изменился - 76,7%. В городах уровень финансовой грамотности населения составляет 78,7%.

- Мы уделяем повышенное внимание работе с сельскими жителями, гражданами старше 60 лет и безработными. Акцентируем внимание на темы, в которых недостаточно хорошо ориентируются наши жители, – это финансовая безопасность и финансовое мошенничество, - отметил первый замминистра экономики края Игорь Красавин.