Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Адыгее в два раза выросло производство подсолнечного масла за 10 месяцев 2022 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом составил почти 112 процентов. Об этом сообщает Краснодарстат.

При этом производство сливочного масла увеличилось на 50%, молока – почти на 42%, фруктового и овощного детского питания – на 30%.

Вместе с тем зафиксировано снижение производства по некоторым позициям.

- Сократился выпуск фруктовых желе на 11,5%, производство риса – на 18,9%, соков, нектаров, напитков сокосодержащих овощных и овощефруктовых для детского питания – на 37,9%, - отметили в ведомстве.

Также в Адыгее с января по октябрь 2022 года на 43% снизилось производство готовых металлических изделий.