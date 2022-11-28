Фото: пресс-служба Росгвардии по республике Адыгея

Сотрудники Росгвардии в Адыгее прошли итоговую проверку за 2022 год. Правоохранители сдавали зачеты по стрельбе, сборке и разборки оружия, а также прошли тесты по морально-психологической, правовой, медицинской, инженерной, технической и тактико-специальной подготовкам.

- По результатам проверочных занятий, росгвардейцам будет присвоена или повышена квалификация, отражающая уровень служебного мастерства каждого правоохранителя, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Адыгея.

Кроме этого сотрудники ведомства сдали нормативы по физической подготовке. Они продемонстрировали приемы борьбы, подтягивания на перекладине и скорость при челночном беге.