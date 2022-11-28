Реабилитацию в этом году прошли 9 тысяч россиян Фото: Виктор КЛЮШКИН

В санаториях Сочи назвали самую востребованную туристами услугу. Это постковидная реабилитация. За два года ею воспользовались 18 тысяч россиян. Об этом сообщили в департаменте курортов Сочи.

- Здравницы Сочи оказывают эту услугу, у них есть все необходимое для этого, лучшие специалисты-реабилитологи, - сообщила замглавы города по туризму Инна Петухова.

9 тысяч человек прошли курс постковидной реабилитации в Сочи в 2022 году.

Напомним, в новогодние праздники на курортах Краснодарского края планируют принять не менее 2,5 млн гостей. Отели на горнолыжных курортах Сочи забронированы на 70 процентов.